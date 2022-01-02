Gerede'de otel odasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Gerede'de otel odasında çıkan yangın söndürüldü

Gerede'de otel odasında çıkan yangın söndürüldü
AA / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

Bolu'nun Gerede ilçesinde otel odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde otel odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kent merkezinde bulunan bir otelin dördüncü katındaki odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören otel çalışanları, itfaiyeden yardım istedi.

Büyümeden söndürülen yangında, odada küçük çapta hasar oluştu.

AA / İsmail Kabasakal - Son Dakika Haberleri

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