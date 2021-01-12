Gerede'de lodos uyarısı
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Gerede'de lodos uyarısı

12.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:12
Gerede'de lodos uyarısı

Gerede Belediye Başkanlığı ve Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü, soba zehirlenmesine karşı vatandaşları uyardı.

Gerede Belediye Başkanlığı ve Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü, soba zehirlenmesine karşı vatandaşları uyardı.

Gerede Belediye Başkanlığı ve Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, lodosun etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmaması, yanmakta olan sobanın yatmadan önca mutlak suretle söndürülmesi gerektiği belirtildi.

Hane bacalarının yalıtımlı olması ve düzenli olarak temizlenmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soba bacasının dumanının geri tepmesini önlemek için bacanın, çatının en üst noktasından bir metre yüksekte olması ve baca şapkasının mutlaka takılması, ev içi ve garaj gibi kapalı alanlarda bacasız ısıtma araçlarının kesinlikle kullanılmaması, zehirlendiği düşünülen kişinin ise hemen temiz bir ortama alınması ve derhal sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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