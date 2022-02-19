Gerede'de KDV indirimi denetimi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gerede'de KDV indirimi denetimi yapıldı

AA, Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:
Gerede'de KDV indirimi denetimi yapıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

GEREDE, BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yerel ve zincir marketlerde, hijyen koşullarına ve KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına yönelik denetim yapıldı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın da eşlik ettiği denetimlerde, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketler yoğun şekilde kontrol ediliyor.

Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor.

AA / Zafer Göder - Güncel

Gerede, Zabıta, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title