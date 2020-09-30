Gerede'de istihdam projeleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gerede'de istihdam projeleri

30.09.2020 13:55 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:59
Gerede'de istihdam projeleri

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (BAİBÜ), üniversite-sanayi iş birliğinde Gerede'de katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve istihdam projesi çalışmaları hayata geçirildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (BAİBÜ), üniversite-sanayi iş birliğinde Gerede'de katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve istihdam projesi çalışmaları hayata geçirildi.

Gerede Meslek Yüksekokulu'na bağlı saraciye atölyelerinde Bolu İŞKUR ve Gerede Halk Eğitim Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen mesleki eğitim ve beceri geliştirme kursu kapsamında yürütülen projede yerli saya, ayakkabı, cüzdan ve kemer imalatı üretimine başlandı.

Proje kapsamında 6 eğitmen ve ilk etapta istihdam edilen 23 kadın kursiyer ile başlayan imalat çalışmaları, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu İŞKUR Müdürü İsmail Yalçın, Gerede Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp ve Gerede Halk Eğitim Müdürü Nuri Babayiğit tarafından incelendi.

Gerede Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ferudun Kaya ve Ünder Ayakkabı Firması kurucusu Ünal Şafak, imalat aşamaları ve istihdam çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Üç ay sürecek kursun sonunda kalifiye yetişmiş kadın kursiyerler, Gerede Meslek Yüksekokulu Saraciye Atölyelerinde, işçi statüsünde istihdam edilerek, imalat çalışmalarına devam edecekler; eğitim süreci ve sonrasında asgari ücret alacaklar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Türkan Şoray Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Falcao Eddie Newton Ali Palabıyık Sofiane Feghouli Vincent Aboubakar
Daha Fazla Çocuk İntihar Futbolcu Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gerede'de istihdam projeleri - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 14:03:12. #1.15#
title