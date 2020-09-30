Gerede'de istihdam projeleri

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (BAİBÜ), üniversite-sanayi iş birliğinde Gerede'de katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve istihdam projesi çalışmaları hayata geçirildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (BAİBÜ), üniversite-sanayi iş birliğinde Gerede'de katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve istihdam projesi çalışmaları hayata geçirildi.

Gerede Meslek Yüksekokulu'na bağlı saraciye atölyelerinde Bolu İŞKUR ve Gerede Halk Eğitim Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen mesleki eğitim ve beceri geliştirme kursu kapsamında yürütülen projede yerli saya, ayakkabı, cüzdan ve kemer imalatı üretimine başlandı.

Proje kapsamında 6 eğitmen ve ilk etapta istihdam edilen 23 kadın kursiyer ile başlayan imalat çalışmaları, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu İŞKUR Müdürü İsmail Yalçın, Gerede Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp ve Gerede Halk Eğitim Müdürü Nuri Babayiğit tarafından incelendi.

Gerede Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ferudun Kaya ve Ünder Ayakkabı Firması kurucusu Ünal Şafak, imalat aşamaları ve istihdam çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Üç ay sürecek kursun sonunda kalifiye yetişmiş kadın kursiyerler, Gerede Meslek Yüksekokulu Saraciye Atölyelerinde, işçi statüsünde istihdam edilerek, imalat çalışmalarına devam edecekler; eğitim süreci ve sonrasında asgari ücret alacaklar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz