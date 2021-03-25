Gerede'de hayvan barınağında bulunan "can dostlar" sahiplendiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gerede'de hayvan barınağında bulunan "can dostlar" sahiplendiriliyor

25.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:55
Gerede'de hayvan barınağında bulunan 'can dostlar' sahiplendiriliyor

Gerede Belediyesi'ne ait geçici sokak hayvanları barınağındaki "can dostlar", hayvanseverler tarafından sahiplenilmeye başlandı.

Gerede Belediyesi'ne ait geçici sokak hayvanları barınağındaki "can dostlar", hayvanseverler tarafından sahiplenilmeye başlandı.

Barınakta her gün hayvanların karınlarını doyuran, sularını veren görevliler, barınak temizliğiyle de yakından ilgileniyor.

Birçok hayvansever mama ve yemek getirerek barınaktaki can dostlarıyla özel ilgileniyor.

Aşılama ve tedavinin de yapıldığı barınağın aktif hale gelmesiyle sokak hayvanları sahiplenilmeye başladı.

Veteriner Hekim Hüseyin Bal, yaptığı açıklamada, hayvanların günlük olarak genel bakımlarının yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız da sağ olsun bizlere mama ve yemek artıkları konusunda yardımcı oluyorlar. Barınağımız tüm hemşehrilerimize açık. Her zaman ziyaret edebilirler." dedi.

Barınaktaki bir köpeği sahiplenen Eren Açıkgöz de hayvanlarla ilgilenmeyi çok sevdiğini dile getirerek, "Hayvanseverler de buraya gelip can dostlarımızı sahiplenerek yeni yuvalarına kavuşturabilirler." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Aykut Kocaman Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gerede'de hayvan barınağında bulunan "can dostlar" sahiplendiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:56:53. #1.14#
title