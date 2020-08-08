Gerede'de fabrikada yangın
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Gerede'de fabrikada yangın

Gerede'de fabrikada yangınBOLU'nun Gerede ilçesinde, bir fabrikanın su soğutma kulelerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

08.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:58

Gerede'de fabrikada yangın

BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir fabrikanın su soğutma kulelerinde çıkan yangın, hasara neden oldu. Yangın, saat 14.00 sıralarında Gerede Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasının dış hattında bulunan su soğutma kulesinde meydana geldi. Fabrikaya yeni bir su soğutma kulesi yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan 2 kuleye daha sıçradı. Plastik kuleden çıkan dumanları gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, fabrikanın dışında yer alan 3 su soğutma kulesi kullanılamaz hale geldi. Fabrika müdürü Coşar Bıyık yaptığı açıklamada, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını ve bir süre fabrikada üretime ara verildiğini söyledi.

Gerede'de fabrikada yangın

Kaynak: DHA

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