Gerede'de barınakta kötü şartlardaki köpekler Düzce'ye gönderildi - Haberler

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Gerede'de barınakta kötü şartlardaki köpekler Düzce'ye gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gerede'de barınakta kötü şartlardaki köpekler Düzce'ye gönderildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan hayvan barınağında kötü şartlarda yaşayan köpekler Düzce Belediyesi hayvan barınağına sevk edildi.

GEREDE, BOLU (İHA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan hayvan barınağında kötü şartlarda yaşayan köpekler Düzce Belediyesi hayvan barınağına sevk edildi.

Bolu'nun Gerede ilesinde sokak köpeklerinin konulduğu barınağa giden hayvanseverler onlarca köpeğin içler acısı haliyle karşılaştı. Kar yağışı altında ve çamurların içinde bırakılan köpekler kulübe sayısının az olması sebebiyle dışarıda kalarak adeta ölüme terk edilmiş durumda. Barınağın içine atılan tavuk ölüleriyle beslenen köpeklerden bazıları hayatlarını kaybederken, bazılarının ise ölmek üzere olduğu görüldü. Kulübeye boynu sıkışan bir köpeğin boğularak öldüğünü gören hayvanseverler duruma büyük tepki göstererek yetkililerin duruma el koymalarını istedi.

Tepkiler üzerine barınakta iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların sürdüğü barınakta bulunan köpekler ise Düzce Belediyesi hayvan barınağına sevk edildi. Hayvanların, barınaktaki iyileştirilme çalışmaları tamamlanana kadar Düzce'de kalacağı ve kısırlaştırılacağı öğrenildi. - BOLU

Gerede'de barınakta kötü şartlardaki köpekler Düzce'ye gönderildi

Gerede'de barınakta kötü şartlardaki köpekler Düzce'ye gönderildi

Gerede'de barınakta kötü şartlardaki köpekler Düzce'ye gönderildi

Gerede'de barınakta kötü şartlardaki köpekler Düzce'ye gönderildi

Gerede'de barınakta kötü şartlardaki köpekler Düzce'ye gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Düzce Belediyesi, Gerede, Düzce, Bolu, Yerel, Haberler

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