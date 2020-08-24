Gerede Çayı'nda 'kirlilik' sorununa çözüm istiyorlar
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Gerede Çayı'nda 'kirlilik' sorununa çözüm istiyorlar

BOLU'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan 100'ü aşkın köyden geçen Gerede Çayı'ndaki kirlilik ve koku vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor.

Gerede Çayı'nda 'kirlilik' sorununa çözüm istiyorlar
24.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:56

BOLU'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan 100'ü aşkın köyden geçen Gerede Çayı'ndaki kirlilik ve koku  vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Derenin yakınından geçerken kötü koku nedeniyle burunlarını kapatmak zorunda kalan köylüler, hayvanlarının sudan kaynaklı hasta olduğunu ifade ediyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayı'nda son yıllarda kirlilik yaşandığı iddia ediliyor. Sudaki kirlilik ve koku, çayın geçtiği 100'ü aşkın köyde yaşayan vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Köyde yaşayan vatandaşlar çayın yaydığı koku ve sudaki kirlilik nedeniyle hayvanları içme suyu ihtiyacını karşılayamadığı için tepki gösterdi. Köylüler, sudaki kirlilik kaynağının Gerede ilçesinde bulunan deri ve tekstil fabrikaları olduğunu öne sürdü. Çayın geçtiği köylerde yaşayan vatandaşlar, çayın yakınından geçerken kötü koku nedeniyle burunlarını kapatmak zorunda kalıyor. 

KÖYDEN GÖÇ EDİYORLARÇayın geçtiği Akçaşehir köyünde oturan Mehmet Bıyıklı, "Bu çaydan biz 80'li yıllarda içme suyumuzu karşılıyorduk. Bu suya 10 çeşit kuş türü geliyordu. 8-10 çeşit balık türü yaşıyordu. Gerede'den Karabük'e kadar bu dere sayesinde balıkçılıkla geçimini sağlayanlar vardı. Şu anda ne balık ne kuş kaldı bu çayda. Bu Gerede tabakhanesindekilerin bu ırmağa verdikleri zarardan kaynaklanıyor. Şu anda kimyasal atık çok karışıyor buraya. Daha önce hayvanlar da biz de bu suyu içiyorduk. Köy suyunu bu çaydan karşılıyordu. Ama şu anda bu çaydan hiçbir şey yapılmıyor. Kokudan köyde bile durulmuyor. Köye ev yapanlar yaptığına pişman. Çok kişi köyden göç ediyor. Biz Gerede'deki sanayicilerin arıtma sistemi kurmasını istiyoruz. Suya pislik salmamalarını istiyoruz" dedi. 'BU SU CAM GİBİ BERRAK AKARDI'Aynı köyde yaşayan Arif Demirtaş da, "Emekli olduktan sonra köye geldim sözde temiz hava almak için. Eşim astım hastası. Köyde kokudan durulmuyor. Gerede'deki deri fabrikalarının pisliklerinin ırmağa akmasından dolayı böyle oluyor. Bu ırmak çok köyden geçiyor. Ben arıtma yapılmasını istiyorum. Irmağa salmasınlar. Bu su cam gibi berrak akardı. Şimdi çok kirli akıyor" diye konuştu.'KOKUDAN DURAMIYORUZ'Çayın geçtiği Çağış köyünde yaşayan Durmuş Erdoğan ise, şunları söyledi: "Gerede'deki tabakhanelerden dolayı, arıtma tesislerinin faaliyette olmamasından dolayı buraya zehir akıyor. Hayvanlarımız bu sudan içiyor ve hastalanıyor. Bu su bizim evlerimize 200 metre mesafede. Kokudan duramıyoruz. Sürekli zehir akıyor. Bunun bir çaresinin bulunmasını istiyoruz. Daha önceden bu su çok temizdi. Dere yatağında balıklar vardı. Tatlı su balıkları vardı. Şu anda zehir aktığı için balık yok. Bizim büyükbaş hayvanlarımız bile su içince hastalanıyor. Onlar için endişeleniyoruz. Gerçekten tehlike saçıyor."'BURALARA BALIK TUTMAYA GELİR SU İÇERDİK 'Suyun geçtiği bir diğer köy olan Ortaca köyünde oturan Ramazan Erdemir, "Buradan gelip geçerken, su bizi kokudan çok rahatsız ediyor. Buralara balık tutmaya gelir su içerdik. Şimdi ise maalesef yanına yaklaşamıyoruz. Buralarda tabakhaneler var, tekstil fabrikaları var, arıtmaları yok. Arıtmaları çalıştırmıyorlar. Bir an önce çözüm getirmeleri lazım" diye konuştu. 'DENETLEMELER DÜZENLİ YAPILIYOR'Gerede Belediyesi yetkilileri ise, belediye mücavir alanı içerisinde bulunan deri ve tekstil fabrikalarının denetimlerinin düzenli olarak yapıldığını, söz konusu fabrikaların arıtma tesislerinin çalışmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, arıtma sistemlerinin çalıştığını ifade etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne konu hakkında bilgi verileceği belirtildi.GEÇEN YIL FABRİKALARA 360 BİN TL CEZA KESİLMİŞTİ Geçen yıl aynı çaydaki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Gerede Deri Sanayi Bölgesi'nde 120 fabrikadan 30'una toplam 360 bin TL cezası kesilmişti.

Kaynak: DHA

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