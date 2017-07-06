Gerede Belediyesi'nden Karacasu'ya Hibe İtfaiye Aracı

Gerede Belediyesi, 8 tonluk arazöz itfaiye aracını Karacasu Belediyesi'ne hibe etti.



Gerede Belediyesi araç filosunda ihtiyaç fazlası olan itfaiye aracını ekipmanlarıyla ve tüm bakımları yapılarak Karacasu Belediyesi'ne hibe etti.



Konuyla ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "AK Partili belediyeler olarak birbirimizle dayanışma, ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında ortak hareket ediyoruz. İmkanlar ölçüsünde araç filomuzda yer alan bir aracımızı ihtiyaca binaen Karacasu Belediyemizin talebi üzerine hibe etme kararı aldık. Gerek itfaiye hizmetlerinde gerekse park bahçe hizmetlerinde kullanılabilecek bir araç. Karacasu halkına hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BOLU