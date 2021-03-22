Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi, 9 ülkeden 63 kayaklı koşu sporcusunu ağırladı
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Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi, 9 ülkeden 63 kayaklı koşu sporcusunu ağırladı

22.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:57
Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi, 9 ülkeden 63 kayaklı koşu sporcusunu ağırladı

Arkut Dağı Kayak Merkezi'nin, Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Balkan Kupası'nda 9 ülkeden 63 sporcuyu misafir ettiği bildirildi.

Arkut Dağı Kayak Merkezi'nin, Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Balkan Kupası'nda 9 ülkeden 63 sporcuyu misafir ettiği bildirildi.

Gerede Belediyesinden yapılan açıklamada, 18-20 Mart'ta düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Estonya, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Romanya'dan 63 sporcu katıldığı belirtildi.

Erkeklerde Romanyalı Paul Constantin Pepene, kadınlarda ise Estonyalı Kaidy Kaasiku'nun tüm yarışlarda birincilik elde ettiği vurgulanan açıklamada, dereceye giren sporculara madalyalarının verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, bu tarz organizasyonların ilçede düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu ve buna benzer organizasyonların ilçemizde daha çok gerçekleşmesi için her zaman desteğimizi sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Dereceye giren tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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