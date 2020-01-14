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Gercüşspor yoluna doludizgin devam ediyor

Batman 1. Amatör Ligi A Grubu'nda Gercüşspor, evinde konuk ettiği Yenipınarspor'u 3-2 mağlup etti.

14.01.2020 18:21 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:26
Gercüşspor yoluna doludizgin devam ediyor

1. Amatör Ligi A Grubu'nda Gercüşspor, evinde konuk ettiği Yenipınarspor'u 3-2 mağlup etti.


Gercüşspor, Yenipınarspor'u 3-2 yendi. Gercüş ilçe stadında oynanan maçta Gercüşspor'un gollerini Hazni Şen, Egemen Akman ve 'den geldi. Gercüşsporlu futbolcular, maçtan sonra galibiyet sevinci yaşadı.


Gercüşspor Başkanı Veysi Günaydın, bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bütün futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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