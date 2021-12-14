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Gercüşspor şampiyonluğa koşuyor

Gercüşspor şampiyonluğa koşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Batman 1. Amatör Ligi A Grubu'nda mücadele eden Gercüşspor, deplasmanda Eğitimspor'u 5-0 yendi.

BATMAN (İHA) - Batman 1. Amatör Ligi A Grubu'nda mücadele eden Gercüşspor, deplasmanda Eğitimspor'u 5-0 yendi.

Batman il stadında oynanan maçta Gercüşspor'un golleri Emin Tanrıverdi (2), Hazni Şen (1), Soner Onat (1) ve Apocan Önal'dan geldi. Gercüşsporlu futbolcular, maçtan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Geçen haftalarda ise Batman ve Sason stantlarında deplasmanda oynanan Gültepespor'u 5-1 Sasonspor'u ise 2-1 yendi.

Gercüşspor Başkanı Veysi Günaydın, bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bütün futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - BATMAN

Gercüşspor şampiyonluğa koşuyor

Gercüşspor şampiyonluğa koşuyor

Gercüşspor şampiyonluğa koşuyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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