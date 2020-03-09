Gercüşlülerden Kırkat göleti mesire alanına ilgi
Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat göletine güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
09.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:39
Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat göletine güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Gercüş Belediyesi tarafından Kırkat göletinin çevresinde yapılan mesire alanı, vatandaşların uğrak mekanı haline geldi.
Hafta sonu güneşli havada mesire alanını tercih eden vatandaşlar piknik yaptı.
Vatandaşlar bol bol manzara fotoğrafı çekti.
Kaynak: AA