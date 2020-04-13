Gercüşlü terzi yarım asırdır mesleğini sürdürüyor Gercüşlü terzi Siraç Aslan, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor.

Gercüşlü terzi Siraç Aslan, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor.

52 yıl önce Rus asıllı bir ustanın teşvikiyle terziliğe başlayan 67 yaşındaki Siraç Aslan, mesleği için ilk günkü gibi heyecan duyuyor.

Aslan, yaptığı açıklamada 15 yaşında bu mesleğe başladığını, 52 yıllık meslek hayatında çok sayıda çırak yetiştirdiğini söyledi.

"Gözüm görünceye kadar bu mesleği yapacağım." diyen Aslan, hazır giyim sektörünün gelişmesiyle bu mesleğin eski cazibesini kaybettiğini aktardı.

Aslan, pantolon, elbise, etek gibi giysiler diktiğini, eski giysileri de onardığını dile getirdi.

Kaynak: AA