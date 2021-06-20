Gercüşlü öğrencilere yönelik gezi düzenlendi

Gercüş Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gercüş Temsilciliğince düzenlenen gezi programıyla lise ve ortaokul öğrencileri Batman il merkezi ve Hasankeyf ilçesini gezdi.