Gercüşlü öğrencilere yönelik gezi düzenlendi
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Gercüşlü öğrencilere yönelik gezi düzenlendi

Gercüşlü öğrencilere yönelik gezi düzenlendi
Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Gercüş Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gercüş Temsilciliğince düzenlenen gezi programıyla lise ve ortaokul öğrencileri Batman il merkezi ve Hasankeyf ilçesini gezdi.

Gercüş Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gercüş Temsilciliğince düzenlenen gezi programıyla lise ve ortaokul öğrencileri Batman il merkezi ve Hasankeyf ilçesini gezdi.

TÜGVA İlçe Başkanı Zübeyir Çetin, gezi sayesinde öğrencilerin keyifli zaman geçirdiğini söyledi.

Gezide, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünün ziyaret edildiğini, Hasankeyf ilçesinin gezildiğini kaydeden Çetin, "Anlamlı ve keyifli bir geziden sonra öğrencilerimiz mutlulukları görülmeye değerdi." dedi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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