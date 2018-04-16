Gercüşlü Öğrenciler Samsun'a Gitti

Batman'ın Gercüş ilçesinden 56 öğrenci, Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Samsun'a uğurlandı.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Biz Anadoluyuz Projesi ile Samsun'a gidecek olan 56 öğrenci için Gercüş Öğretmenevinde uğurlama töreni düzenlendi.



Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ünal Koç, törende yaptığı konuşmada, projenin, bu ülkenin dört bir yanının bir ve beraber olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.

Proje ile 1 ay önce 56 öğrenciyi Samsun'a gönderdiklerini anımsatan Koç, şöyle konuştu:

"Bugün 56 öğrenci daha gönderiyoruz. Biz Anadoluyuz demek, biz biriz, bütünüz, kardeşiz demektir. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Yıllardır terör örgütünün baskısından dolayı bir ön yargı oluşturulmaya çalışıldı Türkiye'de. Ama bizim bir ayrımız yok, örf, adet, gelenek, göreneklerimiz aynı. Çocuklarımız kaynaşsın istiyoruz. O nedenle Samsun'dan da öğrencilerimizi misafir edeceğiz."

Projeyle öğrencilerin çoğunun ilk defa uçağa bineceğine de işaret eden Koç, çocukların gözlerindeki heyecanı gördüklerini aktardı.

Koç, projenin son derece anlamlı ve güzel olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı seviyoruz, geleceğimizi onlara emanet ediyoruz. Onların iyi yetişmiş olması, milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesi her şeyin üstünde. Vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip, geleneklerine bağlı gençler olarak yetişmeleri bizim için çok kıymetli." diye konuştu.



Öğrencilerden Buse Kardaş da ilk defa uçağa bineceğini ve şehir dışına çıkacağını dile getirdi.

Furkan Yıldız ise ilk defa doğduğu kentin dışına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını aktardı.

Törende, geziye katılacak öğrencilere, "Biz Anadoluyuz" yazılı şapka, tişört ve çanta hediye edildi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.