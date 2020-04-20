Gercüşlü hayırseverden ihtiyaç sahibi ailelere destek Gercüşlü bir hayırsever ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Gercüşlü bir hayırsever ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Girişimci Mahsum Altunkaya hazırladığı gıda kolilerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan ve ilçe merkezinde yaşayan vatandaşların evlerine ulaştırdı.

Belediye Başkanı Gündüz Günaydın yaptığı açıklamada, "Koronavirüs ile mücadelede ön saflarda yerini alarak iyilik seferberliğine katılılan Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'ya ve ailesine sağladığı destekten dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA