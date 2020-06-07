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Gercüşlü çiftçiler pirinç ekimi için hazırlıklara başladı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde çiftçiler pirinç ekimi için tarlalarda hazırlıklara başladı.

Gercüşlü çiftçiler pirinç ekimi için hazırlıklara başladı
07.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:40

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde çiftçiler pirinç ekimi için tarlalarda hazırlıklara başladı.

Gercüş ilçesinde pirinç üreten iki köyden biri olan Gönüllü köyünde çiftçiler, pirinç ekimine başladı. Ana kaynağı su olan pirinç ekimi köylüler tarafından dedelerinden kalma yöntemlerle yapılıyor. Pirinç üreticilerinden Salih Kavak, tarlayı düzeltip pirinç ekeceklerini söyledi. Kavak, "Pirinç ekmenin zahmeti çoktur. Tarlayı sürdükten sonra 1 hafta boyunca suyu üstünde bırakıyoruz. Daha sonra da atlarla tekrar sürmeye başlıyoruz. Ardından da tarlayı düzeltip çeltik döküyoruz. Tadı çok güzel tamamen organik ilaç kullanmıyoruz" dedi.

Seyithan Kavak da pirinç tarlasında ekim için hazırlık yaptıklarını söyledi. Kavak, "Tarlanın içine su bırakarak atlarla çift sürüyoruz. Bu şekilde hazırlığımızı yapıyoruz. Çok zahmetli bir iş, tarlalardaki çalışmaların ardından 6 ay sonra pirinç ekeceğiz. Tadı çok güzeldir tamamen organiktir. Hiçbir ilaç ve katkı maddesi ya da kimyasal madde kullanmadan buz gibi suyun içerisinde olan kaynak su ile yetişiyor, gübre vermiyoruz" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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