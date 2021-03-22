Gercüş üzümü dünyaya açılıyor

Batman'ın Gercüş İlçe Ziraat Odası Başkanlığı ile Dicle Kalkınma Ajansı arasında Gercüş üzümünü işleme, paketleme ve depolama tesisi fizibilite raporu hazırlanması protokolü imzalandı.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner arasından İmzalanan protokol ile ünlü mazrone üzüm çeşidinin yetiştiği Gercüş'te üzüm fabrikasının kurulmasının önü açıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Öner, hazırlanan rapor ile birlikte ilçede üzüm fabrikasının kurulmasının önünün açılacağını söyledi. Gercüş üzümünün Türkiye çapında bir numara olduğunu belirten Öner, ilçede üzüm fabrikasının kurulması ile birlikte Gercüş üzümünün dünya sofralarında yer bulacağını kaydetti. Gercüş üzümün dünyaya açılacağını aktaran eden Öner, kurulacak olan fabrika ile ilçede istihdamında sağlanacağını ifade etti. Öner, "Gercüş ilçemize hayırlı olsun. Bizlere bu hususta destek sunan DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve DİKA Batman sorumlusu İbrahim Erin'e teşekkür ederiz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı