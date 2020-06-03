Gercüş'teki öğrencilerini ziyaret etti Konya'ya tayini çıkan sınıf öğretmeni Hilal Korkmaz, Gercüş ilçesinde görev yaptığı okulu ziyaret etti.

Konya'ya tayini çıkan sınıf öğretmeni Hilal Korkmaz, Gercüş ilçesinde görev yaptığı okulu ziyaret etti. Gercüş Cumhuriyet İlkokulunda 3 yıl görev yaptıktan sonra geçen yıl Konya'ya tayini çıkan sınıf öğretmeni Korkmaz, eğitime verilen arada Gercüş'teki öğrencileriyle bir araya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencileriyle sosyal mesafe kuralına göre görüşen Korkmaz, çocuklarla hasret giderdi. Korkmaz, "Gercüş'e öğrencilerimi özlediğim için geldim." dedi. Kaynak: AA