Gercüş'te, yüzlerce sülün doğaya bırakıldı
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Gercüş'te, yüzlerce sülün doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - Haberler | Güncel

- Gercüş'te, yüzlerce sülün doğaya bırakıldı Batman'ın Gercüş ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce doğaya yüzlerce sülün bırakıldı.

- Gercüş'te, yüzlerce sülün doğaya bırakıldı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce doğaya yüzlerce sülün bırakıldı.

Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Gercüş ilçesine bağlı bazı köylerin kırsalında yüzlerce sülün doğaya bırakıldı. Yaban hayvanlarının yaşam ortamlarıyla korunması ve zenginleştirilmesi çalışmaları kapsamında doğaya sülünleri bıraktığını belirten ekipler, nesli tükenme noktasına gelmiş türleri doğaya salmak ve doğayı daha yaşanılabilir bir hale getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar Köy Muhtarı Nevzat Turğut "Hemen hemen köyümüzde sülün kuşların nesni tükenmiş diyebiliriz. Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince bizim köyümüze 25 adet getirilip doğaya saldık inşallah en kısa zamanda çoğalır ve doğamıza canlılık verirler. Buradan Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

Ekiplerin bir çok köy ve mezrada sülünleri doğaya bıraktığı belirtildi.

Gercüş'te, yüzlerce sülün doğaya bırakıldı
Gercüş'te, yüzlerce sülün doğaya bırakıldı
Gercüş'te, yüzlerce sülün doğaya bırakıldı
Gercüş'te, yüzlerce sülün doğaya bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner

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