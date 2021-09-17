Gercüş'te yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü

Batman'ın Gercüş ilçesinde yön levhasına çarpan otomobil hurdaya dönerken, trafik kazasında sürücüsü Ramazan Kardaş ağır yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesi Ayrancı Geçidi rampasında meydana geldi. Midyat'tan Gercüş istikametine gitmekte olan Ramazan Kardaş yönetimindeki 34 BB 8281 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yön levhasına çarptı. Araç hurdaya dönerken, sürücüsü Kardaş ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından araçta sıkışan sürücü Kardaş, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN