Gercüş'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Gercüş'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

02.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:09
Gercüş'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde sisli havada yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde sisli havada yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkiinde meydana geldi. Etkili olan yoğun sisle birlikte görüş mesafesinin düştüğü yolda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AET 623 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 47 ABB 219 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, otomobildeki 16 yaşındaki Abdulsamet Tanış yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tanış, Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza sırasında minibüste yolcu bulunmadığı belirtildi.


Gercüş'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Gercüş'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Gercüş'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Gercüş'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye ÖNER

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