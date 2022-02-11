Gercüş'te yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler
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Gercüş'te yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gercüş'te yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücüleri olumsuz etkiledi.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücüleri olumsuz etkiledi.

Gercüş ilçesi sabahın erken saatlerinde sisle kaplanırken görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinde oluşan sis etkisini saatlerce sürdürürken, yoğun sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Gercüş çevre yolunda ise görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına düşerken, sürücüler sis dolayısıyla mevcut hız sınırının altında ilerledi. Sürücü Cemal Şimşek, "Bugün şoförlerin dikkatli araç sürmeleri gerekiyor. Şu an görüş mesafesi tahmini 50 metre. Bazen 10 metrenin altına bile düşüyor" dedi.

Gece saatlerinde başlayan sis sabaha kadar etkisini sürdü. - BATMAN

Gercüş'te yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Gercüş'te yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Gercüş'te yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Gercüş'te yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Batman, Yerel, Haberler

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