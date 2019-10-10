Gercüş'te yaya geçidi çizgileri yenilendi

Gercüş'te yaya geçidi çizgileri yenilendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun olarak kullanılan caddelerin üzerinde bulunan yaya geçidi çizgileri yenilendi.

10.10.2019 14:28
Gercüş'te yaya geçidi çizgileri yenilendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun olarak kullanılan caddelerin üzerinde bulunan yaya geçidi çizgileri yenilendi.


İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan trafikte yaya önceliği projesi kapsamında Gercüş'te yaya geçidi çizgilerinde yenileme çalışması başlatıldı. İlçenin birçok noktasında yaya geçidi çizgileri boyama çalışması devam ederken, güvenlik güçleri yayalara geçiş hakkı ile ilgili uyarılarda bulundu. - BATMAN

Kaynak: İHA
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