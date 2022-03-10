Gercüş'te yarım asırlık terzi mesleğini sürdürüyor

GERCÜŞ, BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde ikamet eden terzi Mehmet Siraç Aslan (70), yarım asırdır mesleğini sürdürüyor.

12 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini usta olduktan sonra İstanbul'un farklı yerlerinde çalışan ve 12 sene önce Gercüş'e bağlı Özler köyüne gelip yerleşen Siraç Aslan, ilçe merkezinde mesleğini sürdürüyor. Zaman kaybetmeden Gercüş merkezde bay bayan terziliği açan ve mesleğini devam ettiren Aslan, çocuk yaşta öğrendiği mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor. Bu meslekle 3 çocuk büyütüp okuttuğunu belirten Aslan, 12 yaşında iken Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünden İstanbul'a gittiğini söyledi. Aslan, "Daha 12 yaşındayken İstanbul'a gittim. Rus asıllı bir ustanın yanında çırak olarak çalışmaya başladım, o zamandan beri bu işi yapıyorum. 52 seneye yakın İstanbul'da çalıştım. 2 kız, bir erkek çocuk büyütüp okuttum, şuan birisi uçak mühendisi, bir kızımda kabin görevlisidir, diğer kızım ise moda tasarımcısıdır. Burada bay bayan elbise dikimi ve tamirat işlerini yapıyorum. Takım elbise, palto, pantolon, gömlek, şalvar gibi bütün elbiseleri yapıyorum" dedi.

Kimseden fazla ücret talep etmediğini belirten Aslan, "Geçimimi sağlasın daha fazlasını istemiyorum vatandaşların işi rast gitsin o bana yeterdir. İlla bu ücreti vereceksin diye bir kaidemiz yoktur. 5 TL varsa veya 10 TL'si varsa bırakıp gidiyor olmazsa bile bedava yapıyorum. Hikayemiz hayatla mücadele ile geçti. Benim bu mesleğim itina ve sabır isteyen bir meslektir" diye konuştu.

Vatandaşlar ise mesleğini güzel yaptığından dolayı Siraç ustayı tercih ettiklerini söyledi. - BATMAN