Gercüş'te yangında 40 dönüm alan zarar gördü Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm baden ve incir ağaçları ile üzüm bağının bulunduğu alan zarar gördü.

Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm baden ve incir ağaçları ile üzüm bağının bulunduğu alan zarar gördü.

İlçenin Pınarbaşı Mahallesi Zağore mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında 40 dönüm badem ve incir ağaçları ile üzüm bağının bulunduğu alanın zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: AA