Gercüş'te yangın

Batman'ın Gercüş ilçesinin Koçak köyünde çıkan yangında 35 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Koçak köyünde sumak ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Gercüş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 35 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA