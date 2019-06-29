Gercüş'te yangın

Batman'ın Gercüş ilçesinde fıstık bahçelerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereli köyündeki bazı fıstık bahçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Gercüş Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını büyümeden söndürdü.

Yangında, yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA