Gercüş'te yamaç paraşütü keyfi Gercüş ilçesinde sporsever Kamuran Aydemir, yamaç paraşütü keyfi yaşadı.

Gercüş ilçesinde sporsever Kamuran Aydemir, yamaç paraşütü keyfi yaşadı.

Son dönelde gözde mekan haline gelen 1300 rakıma sahip Ayrancı Tepesinden çok sayıda sporcu gerçekleştirdikleri atlayışlarıyla gökyüzünü renklendirdi.

Sporcu Kamuran Aydemir, "Yamaç paraşütünü 20 seneden beri yapıyorum. Burası yamaç paraşütü için çok uygun bir yer." dedi.

Kaynak: AA