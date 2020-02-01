Gercüş'te uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı
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Gercüş'te uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele toplantısı yapıldı.

01.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:39
Gercüş'te uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı

'ın ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele toplantısı yapıldı.


Toplantıda ilçe yöneticileri hazır bulunurken, uyuşturucuya karşı alınacak önlemler konuşuldu. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısında ilçede bulunan metruk bina, riskli park ve bahçelerin tespiti ile eksikliklerinin giderilmesi, arızalı sokak lambalarının onarımı konularında yapılan ve yapılacak çalışmalar belirlendi. Vatandaşları ve gençleri bilinçlendirmek adına ilçe milli eğitim müdürlüğü ve ilçe müftülüğü tarafından yapılacak çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı. Toplantı sonunda kurum amirlerinin görüş ve önerileri alınarak toplantı sona erdi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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