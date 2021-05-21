Gercüş'te Türk Kızılay'a kan bağışı desteği

Gercüş'te, jandarma personeli ve vatandaşlar Türk Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Gercüş'te, jandarma personeli ve vatandaşlar Türk Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde azalan kan bağışına destek olmak ve vatandaşları kan vermeye davet etmek için Türk Kızılay tarafından başlatılan "Güvenli Kan Temini" projesi" kapsamında ilçeye gelen tır, İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine konuşlandırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Vatandaşlardan Mustafa Kocabaş, "Kardeşlerimizin kan ihtiyacı var. Kan bağışında bulunduk. Bir kişiye dahi yardımcı olabilirsek ne mutlu bize." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak