Gercüş'te traktör devrildi 2 Yaralı
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Gercüş'te traktör devrildi 2 Yaralı

Gercüş'te traktör devrildi 2 Yaralı
Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hisar Köyü mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AF 761 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gercüş'te traktör devrildi 2 Yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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