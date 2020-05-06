Gercüş'te trafik polislerinden şoförlere bilgilendirme
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Gercüş'te trafik polislerinden şoförlere bilgilendirme

Gercüş'te trafik polislerinden şoförlere bilgilendirme
06.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:38

Gercüş ilçesinde trafik polisleri şoförleri bilgilendirdi.

Gercüş ilçesinde trafik polisleri şoförleri bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Bürosu ekiplerince şoför ve yolculara bilgilendirme yapılarak el broşürü dağıtıldı.

Hız sınırı, yayalara geçit önceliğinin verilmesi gerektiği gibi konularda bilgi paylaşımında bulunan polisler trafik kurallarına riayet edilmesi uyarısı yaptı.

Öte yandan ilçede bulunan billbordlara "Trafik kuralları aklımda" yazılı afiş asıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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