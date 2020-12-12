Gercüş'te toprak yüklü römork devrildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde, traktörün arkasında bulunan toprak yüklü römork devrildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda römork kullanılamaz hale geldi. Kaza, Gercüş ilçesi Bağlı Seki köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Rıdvan Işık yönetimindeki 63 VN 653 plakalı toprak yüklü traktörün römorku devrildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada römork kullanılamaz hale geldi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı