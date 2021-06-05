Gercüş'te tır ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 1 ağır yaralı
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Gercüş'te tır ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - Haberler | 3. Sayfa

Gercüş'te tır ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 1 ağır yaralı Batman'ın Gercüş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Gercüş'te tır ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 1 ağır yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza Gercüş ilçesi çevre yolu uygulama kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz ismi öğrenilmeyen sürücünün yönetimindeki 72 EN 958 plakalı biriket yüklü tır, Abdulvahap Memiş yönetimindeki 17 ABT 580 plakalı hafif ticari araca arkadan çarparak metrelerce sürükledi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Memiş ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın şoförü Abdulvahap Memiş yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gercüş'te tır ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 1 ağır yaralı
Gercüş'te tır ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 1 ağır yaralı
Gercüş'te tır ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 1 ağır yaralı
Gercüş'te tır ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner

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