Gercüş'te SYDV'ye üye seçimi yapıldı
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Gercüş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf (SYDV) mütevelli heyeti üyeliğine muhtar üye seçimi yapıldı.
Gercüş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf (SYDV) mütevelli heyeti üyeliğine muhtar üye seçimi yapıldı.
Gercüş Halk ve Turizm Kütüphanesi Toplantı Salonunda SYDV mütevelli heyeti üyeliğine muhtar üye seçimi gerçekleştirildi.
Seçimde, Bağlarbaşı Mahalle muhtarı Mehmet Günaydın ve Yakıtlı köyü muhtarı Hüseyin Güneş SYDV'ye üye olarak seçildi.