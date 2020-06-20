Gercüş'te Sosyal Mesafeli LGS Sınavı Başladı
Gercüş'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.
20.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:06
Gercüş'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.
Okul girişinde bekleyen öğrenciler sosyal mesafe kuralları korunak sınav olacakları sınıflara alındı.
Ziya Gökalp Orta Okulu Müdürü Zübeyir Çetin, öğrencilere maske dağıttıklarını söyledi.
Öğrenci Özgür Özmen, "Heyecanlıyım biraz.Herkese başarılar diliyorum." dedi.
Kaynak: AA