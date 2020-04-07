Gercüş'te sosyal destek ödemeleri evlerde teslim ediliyor Batman'ın Gercüş ilçesinde 1000'er liralık sosyal destek ödemeleri jandarma ve polis ekipleri ile PTT görevlileri tarafından evlere teslim ediliyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 1000'er liralık sosyal destek ödemeleri jandarma ve polis ekipleri ile PTT görevlileri tarafından evlere teslim ediliyor. Yeni tip koronavirüs ile mücadelede çalışmalarının sürdüğü ilçede Kaymakamlıkça vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için gerçekleştirilen sosyal yardım ödemelerinin evlere teslimi sağlanıyor. Bu kapsamda İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile PTT Müdürlüğü görevlilerince 1123 adrese gidilerek hak sahiplerine ödemeler ulaştırıldı. Kaynak: AA