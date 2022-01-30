Son dakika: Gercüş'te soba zehirlenmesi: 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika: Gercüş'te soba zehirlenmesi: 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Gercüş'te soba zehirlenmesi: 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı Batman'ın Gercüş ilçesinde kömür sobasından karbonmonoksit gazı sızdı.

GERCÜŞ, BATMAN (İHA) - Gercüş'te soba zehirlenmesi: 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde kömür sobasından karbonmonoksit gazı sızdı. Aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Gercüş'ün Akyar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı aileden 4 kişi, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Köylülerin haber vermesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Abdulhakim O. (47), Hamide O. (49), Yurdusev O. ve Baver O. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika: Gercüş'te soba zehirlenmesi: 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Gercüş'te soba zehirlenmesi: 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Gercüş'te soba zehirlenmesi: 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Gercüş'te soba zehirlenmesi: 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Gercüş'te soba zehirlenmesi: 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - 3. Sayfa

Gercüş, Batman, Kömür, 112, 3. Sayfa, Haber

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