Gercüş'te, şimşekler geceyi aydınlattı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.
23.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:26
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.
Gercüş'te dün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, gece saatlerine kadar sürdü. Sağanak sırasında zaman zaman şişmekler çaktı. Şimşekler geceyi aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.
Kaynak: DHA