Gercüş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Mahsum E, beylik tabancasıyla Muzafer Ekinci ve Burak Ekinci'yi yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren Mahsum E'nin güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.