Gercüş'te semt pazarı kurulmadı Gercüş ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarı bu hafta kurulmadı.

Gercüş ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarı bu hafta kurulmadı.

Koronavirüs nedeniyle her hafta cuma günü kurulan semt pazarının bu hafta kurulmaması kararı alındı.

Gercüş Belediyesinden yapılan açıklamada, salgından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla halk pazarının bu hafta kurulmayacağı belirtildi.

Kaynak: AA