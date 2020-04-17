Gercüş'te semt pazarı kurulmadı
Gercüş ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarı bu hafta kurulmadı.
17.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:52
Gercüş ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarı bu hafta kurulmadı.
Koronavirüs nedeniyle her hafta cuma günü kurulan semt pazarının bu hafta kurulmaması kararı alındı.
Gercüş Belediyesinden yapılan açıklamada, salgından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla halk pazarının bu hafta kurulmayacağı belirtildi.
Kaynak: AA