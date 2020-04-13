Gercüş'te sağanak yağış ekinlere zarar verdi Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak yağış ekinlere ve bağlara zarar verdi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak yağış ekinlere ve bağlara zarar verdi.

Gercüş ilçe merkezi ve bazı köylerinde etli olan yağış nedeni ile buğday, arpa ve mercimek ekili bazı alanlar zarar gördü. Sağanak yağıştan etkilediklerini belirten çiftçilerden Süleyman Yavuz, "Şiddetli yağışlarla birlikte ekinlerimiz zarar gördü, bağlarımız suyun altında kaldı. Üzüm ağaçları yaprağını bırakmak üzere, ama gördüğünüz gibi yağmur suyunun içinde kalmış ve şuan bağlarımızı sürüp bakımını yapamıyoruz. Bu sene mahsullerin verimi çok az olacağı kanaatindeyim. Allah daha büyük afetlerden korusun bizi" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA