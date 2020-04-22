Gercüş'te sağanak ve dolu etkili oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gercüş'te sağanak ve dolu etkili oldu - Haberler
Dolu Yağışı, Gercüş, Güncel

Gercüş'te sağanak ve dolu etkili oldu

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

22.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:06
Gercüş'te sağanak ve dolu etkili oldu

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle bazı meyve bahçeleri ve bağlar zarar gördü.

İlçeye bağlı Seki köyünde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Köyde etkili olan yağış sonrası sokaklar suyla dolarken, meyve ağaçları ve bağlar zarar gördü. Bağının zarar gördüğünü anlatan köylülerden Bilal Yıldırım "Allah'a şükür bir can kaybımız olmadı. Ama meyve ağaçlarımız ve bağlarımız zarar gördü. İyi ki hayvanlarımız dışarıda değildi. Dolunun ardından sel meydana geldiği için büyük bir faciayla karşı karşıya kalabilirdik" dedi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi 'gizemli hastalık' yüzünden öldü
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi "gizemli hastalık" yüzünden öldü
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Özkoç Ekrem İmamoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Fettah Can Acun Ilıcalı Demet Akalın Muazzez Abacı
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca
Daha Fazla Kız Tbmm Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Gercüş'te sağanak ve dolu etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:45:03. #1.14#
title