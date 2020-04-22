Gercüş'te sağanak ve dolu etkili oldu BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle bazı meyve bahçeleri ve bağlar zarar gördü.

İlçeye bağlı Seki köyünde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Köyde etkili olan yağış sonrası sokaklar suyla dolarken, meyve ağaçları ve bağlar zarar gördü. Bağının zarar gördüğünü anlatan köylülerden Bilal Yıldırım "Allah'a şükür bir can kaybımız olmadı. Ama meyve ağaçlarımız ve bağlarımız zarar gördü. İyi ki hayvanlarımız dışarıda değildi. Dolunun ardından sel meydana geldiği için büyük bir faciayla karşı karşıya kalabilirdik" dedi.

Kaynak: DHA