Gercüş'te portatif havuz açıldı Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Gercüş ilçesinde portatif havuz açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Gercüş ilçesinde portatif havuz açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, proje kapsamında Batman'da ikinci havuzun tamamlandığını, birini merkezde birini de Gercüş'te hizmete açtıklarını söyledi.

Yüzme kurslarının başladığını kaydeden Özperk, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocuklara yüzme eğitiminin verileceğini belirtti.

Proje kapsamında 8-17 yaş arasındaki kız ve erkek birçok öğrenci haftanın 5 günü ayrı seanslarda yüzme öğrenecek.

Kaynak: AA