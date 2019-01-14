Gercüş'te Onlarca Hayvan Telef Oldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde bilinmeyen bir hastalık nedeniyle onlarca hayvan telef oldu.

Gercüş'e bağlı Seki köyünde yaklaşık 10 gün önce hayvanlar arasında salgın bir hastalık ortaya çıktı. Hastalık yüzünden onlarca hayvan telef oldu. Köylüler, yetkililerden yardım istedi. Köylülerden Abdürrahim Söğüt, "10 gün önce bu hastalık ortaya çıktı ve hastalığın ne olduğunu bilmiyoruz. Yaşım 40'tan fazla şimdiye kadar böyle bir hastalığa rastlamadım. Hayvanları kestiğimiz zamanda etleri sapsarı ve yenilmez durumda. Bizlere bir çare bulunamazsa hayvanlarımızın tamamı öldüğünde köyü terk etmek zorunda kalacağız" dedi.

Cevat Doğan, "Hastalık nedeni ile 4 büyükbaş ve birçok küçükbaş hayvanımız telef oldu. Hergün 4 veya 5 hayvanımız ölüyor. Yetkililerin bir an önce buraya gelip incelemesini istiyoruz" diye konuştu.

Şehmuz Tunç ise, "53 yaşındayım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Böyle bir hastalık görmedim. İlaç alıp kullanıyoruz ama bir faydası olmuyor. Yetkililerden bir an önce yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İHA