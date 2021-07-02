Gercüş'te okullara "Okulum Temiz" belgesi verildi
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Gercüş'te okullara "Okulum Temiz" belgesi verildi

Gercüş'te okullara 'Okulum Temiz' belgesi verildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Gercüş ilçesinde okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandı.

Gercüş ilçesinde okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabedin Konakçı, belgeyi almaya hak kazanan okulları tebrik etti.

Özellikle salgın sürecinde bu çalışmaların çok daha önemli hale geldiğini vurgulayan Konakçı, şöyle konuştu:

"Okullarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılması için gayret ederek gerekli tüm çalışmaları yapan ve bu belgeyi almaya hak kazanan okullarımızı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Geleceğe yön veren eğitimcilerdir, geleceğimiz siz eğitimcilerin elindedir. Bu nedenle geleceğimizi çok iyi planlamalı ve çok çalışmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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