Gercüş'te öğretmenlerin yamaç paraşütü keyfi
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Gercüş'te öğretmenlerin yamaç paraşütü keyfi

Batman'ın Gercüş ilçesine gelen öğretmenler yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor.

03.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:13

Batman'ın Gercüş ilçesine gelen öğretmenler yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor.

1050 rakımlı Ayrancı Tepesini ziyaret eden vatandaşlar, zirveden süzülen yamaç paraşütleri ile karşılaştı.

Profesyonel olarak yamaç paraşütü yapan sınıf öğretmeni Kerem Kul, matematik öğretmeni Menaf Nergiz ve idareci Süleyman Acar, Ayrancı Tepesinden atlamanın keyfini yaşadı.

Daha önce yaz aylarında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sayısız atlayış yapan eğitimciler, ilgi gördü.

Bazı vatandaşlar ile araçlarını yol kenarına park eden sürücüler eğitimcilerin yamaç paraşütü yaptığı anları görüntüledi.

Gercüş'te öğretmenlerin yamaç paraşütü keyfi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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