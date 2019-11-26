Gercüş'te öğrencilere mont hediyesi
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Gercüş'te öğrencilere mont hediyesi

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz Köyü İlkokulu öğrencilerine hayırsever iş adamı tarafından kışlık mont hediye edildi.

26.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:00
Gercüş'te öğrencilere mont hediyesi

'ın ilçesine bağlı Boğaz Köyü İlkokulu öğrencilerine hayırsever iş adamı tarafından kışlık mont hediye edildi.


Boğaz köyde doğup büyüyen şu an ise Batman'da ticaretle uğraşan Şehmus köy çocuklarını unutmayarak öğrencilere kışlık mont gönderdi. Boğaz köyü muhtarı Abdülhalim Önal, "Köyümüzdeki öğrencilere yaptığı giyim yardımından dolayı Şehmus Bayer'e teşekkür ederiz" dedi.


Montları alan öğrenciler de mutlu olduklarını belirterek Bayer'e teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA
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