Gercüş'te öğrencilere mont hediyesi

26.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:00

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz Köyü İlkokulu öğrencilerine hayırsever iş adamı tarafından kışlık mont hediye edildi.



Boğaz köyde doğup büyüyen şu an ise Batman'da ticaretle uğraşan Şehmus Bayer köy çocuklarını unutmayarak öğrencilere kışlık mont gönderdi. Boğaz köyü muhtarı Abdülhalim Önal, "Köyümüzdeki öğrencilere yaptığı giyim yardımından dolayı Şehmus Bayer'e teşekkür ederiz" dedi.



Montları alan öğrenciler de mutlu olduklarını belirterek Bayer'e teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA